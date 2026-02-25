HokBen Gelar Program Sosial di 41 Gerai Selama Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Restoran cepat saji HokBen meluncurkan program bertajuk “41 Tahun Berbagi Kebaikan-Merajut Kebersamaan di Bulan Ramadan 1447 H” sekaligus menghadirkan paket berbuka puasa Bento Ramadan 2026.

Inisiatif ini menjadi bagian dari perayaan 41 tahun perjalanan bisnis perusahaan di Indonesia.

Dalam program tersebut, HokBen menggandeng PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk untuk menggelar kegiatan buka puasa bersama lebih dari 4.500 anak yatim dan duafa.

Kegiatan ini dilaksanakan di lebih dari 41 gerai HokBen yang tersebar di berbagai daerah.

Manajemen menyatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan (ESG) dalam operasional bisnisnya.

Marketing Public Relation HokBen, Irma Wulansari, mengatakan Ramadan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus berbagi manfaat.

“Ramadan adalah tentang kebersamaan. Kami ingin setiap anak bisa merasakan hangatnya berbuka puasa dengan hidangan berkualitas dan suasana yang menyenangkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/2).

Dari sisi mitra perbankan, SEVP Funding & Transaction BSI Ida Triana Widowati menyampaikan kolaborasi tersebut sejalan dengan komitmen sosial perusahaan dalam memperluas manfaat bagi masyarakat.