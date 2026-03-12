Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hokky Caraka Nilai Seragam Anyar Timnas Indonesia Menunjang Performa Pemain

Kamis, 12 Maret 2026 – 23:09 WIB
Striker Timnas Indonesia, Hokky Caraka saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (12/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Striker Timnas Indonesia, Hokky Caraka mengaku puas dengan jersei terbaru skuad Garuda yang bekerja sama dengan jenama Kelme.

Pemain kelahiran 21 Agustus 2004 itu menilai seragam baru Timnas Indonesia terasa ringan sehingga tidak mengganggu performanya di lapangan.

“Bahan jersei ini ringan, jadi saat bermain bola juga tidak terlalu menyusahkan,” ungkap pemain asal klub Persita Tangerang itu.

Pria asal Gunungkidul tersebut juga tidak mempermasalahkan desain dari seragam baru Timnas Indonesia.

Mantan penggawa PSS Sleman itu mengaku lebih memikirkan kenyamanan bahan yang digunakan agar dapat menunjang performanya di rumput hijau.

“Dari segi desain tentu sangat oke. Detail-detail khususnya juga bagus.”

"Dalam bermain pasti keluar banyak keringat. Semoga jersei ini bisa menyerap keringat dengan baik sehingga lebih nyaman saat berlari,” ujar mantan pasangan Jessica Rosmaureen itu.

Jersei kandang Timnas Indonesia dirancang dengan inspirasi dari warisan sejarah sepak bola Tanah Air.

Hokky Caraka mengaku puas dengan jersei terbaru skuad Garuda yang bekerja sama dengan jenama Kelme, Kamis (12/3)

