JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Holding BUMN Danareksa Hadirkan Kawasan Industri Ramah Lingkungan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 17:20 WIB
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Karbon Biru dan Land Value Capture for Sustainable Coastal Development: Global Best Practices and Challenges” yang digelar KKP di Bandung pada Kamis (16/10). Foto dok Dnareksa

jpnn.com, JAKARTA - PT Danareksa atau Holding BUMN Danareksa berkomitmen mendukung penguatan ekosistem karbon biru melalui pengelolaan dan optimalisasi kawasan industri hijau yang berkelanjutan.

Inisiatif karbon biru yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan bisa berkontribusi dalam upaya bersama mitigasi perubahan iklim, serta memberikan dampak secara bisnis dan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan industri yang dikelola Holding BUMN Danareksa.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Karbon Biru dan Land Value Capture for Sustainable Coastal Development: Global Best Practices and Challenges” yang digelar KKP di Bandung pada Kamis (16/10).

Forum ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis antara KKP dengan Holding BUMN Danareksa dalam penyusunan Kebijakan Rencana Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kawasan di Wilayah Pantai Utara Jawa.

Yadi menjelaskan integrasi konsep karbon biru menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan kawasan industri yang berorientasi pada keberlanjutan.

Melalui kerja sama dengan KKP, Holding BUMN Danareksa berencana mengimplementasikan konservasi dan rehabilitasi di pesisir kawasan industri sehingga dapat memberikan dampak secara ekonomi dan sosial.

Sebagai langkah implementatif, terdapat tiga kawasan industri anggota Holding BUMN Danareksa, yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang akan berperan aktif dalam pelaksanaan inisiatif di lapangan.

“Pendekatan ini diharapkan bisa mempertegas komitmen Holding BUMN Danareksa dalam mewujudkan ‘Net Zero Emission’, meningkatkan daya tarik investasi global, membuka akses green funding, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri dalam kegiatan konservasi, serta menjadi sumber pendapatan baru dari carbon credit,” jelas Yadi.

