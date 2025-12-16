Holding BUMN Danareksa Raih Predikat Tertinggi Badan Publik Informatif

jpnn.com, JAKARTA - PT Danareksa atau Holding BUMN Danareksa berhasil mempertahankan predikat tertinggi "Badan Publik Informatif" dengan skor impresif sebesar 96,20 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (15/12).

Capaian ini menegaskan konsistensi Holding BUMN Danareksa dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi vital untuk meraih kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

“Kami menyadari keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mempertahankan predikat 'Informatif' di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks adalah bukti bahwa integritas dan transparansi telah menjadi DNA di Holding BUMN Danareksa," ujar Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi.

Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, dari 63 BUMN yang dinilai, Danareksa masuk dalam jajaran 39 BUMN terpilih yang meraih kualifikasi "Informatif" (rentang nilai 90–100).

Dengan perolehan skor 96,20, kualitas keterbukaan informasi Danareksa berada jauh di atas rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2025 yang tercatat di angka 66,43 (kategori "Sedang").

Hal ini menunjukkan kesiapan Danareksa dalam mendukung IKIP 2025 yang kini ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Yadi menambahkan, komitmen transparansi ini berkorelasi langsung dengan peta jalan transformasi bisnis perusahaan, khususnya dalam mengakselerasi pengembangan klaster Kawasan Industri yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global.

“Predikat 'Informatif' memberikan sinyal kuat kepada pasar dan investor bahwa Holding BUMN Danareksa mengelola aset negara dengan tata kelola unggul (Good Corporate Governance), akuntabel, dan terbuka. Hal ini kami harapkan dapat turut mempercepat masuknya arus investasi global, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," harap Yadi.(chi/jpnn)