Holding BUMN Danareksa Salurkan Bantuan Untuk 18.500 KK di Sumatra

jpnn.com, SUMATERA BARAT - PT Danareksa atau Holding BUMN Danareksa menggelar aksi tanggap darurat "Holding BUMN Danareksa Peduli Bencana Alam" dengan bantuan logistik masif berupa 5 ton beras dan ribuan paket sembako yang menyasar 18.500 Kepala Keluarga (KK) sejak 8 Desember 2025.

Bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban masyarakat di area Ring-1 PT Kawasan Industri Medan (KIM) yang mencakup lima kelurahan/desa terdampak parah, yaitu Kelurahan Tangkahan, Kelurahan Mabar Hilir, Kelurahan Titipapan, Desa Pematang Johar, dan Desa Saentis.

Aksi kemanusiaan ini merupakan inisiatif Holding BUMN Danareksa yang didukung penuh oleh kolaborasi lintas sektor para anggotanya.

Partisipasi aktif datang dari PT Kawasan Industri Medan selaku tuan rumah, serta dukungan dari PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut.

Kemudian PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda), PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Danareksa Finance, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT Nindya Karya (NK), hingga PT Barata Indonesia.

“Kami sangat prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami di Sumatra, khususnya di lingkungan KIM. Bantuan ini adalah wujud nyata kekuatan sinergi seluruh anggota Holding yang bergerak cepat mengonsolidasikan sumber daya agar dampak bencana dapat diminimalisir, sehingga kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan, dapat segera terpenuhi," ujar Corporate Secretary & CSR Holding BUMN Danareksa, Agus Widjaja.

Berdasarkan asesmen lapangan oleh tim KIM, bantuan dari solidaritas anggota Holding ini dialokasikan secara strategis untuk pemulihan internal, yaitu bantuan perbaikan hunian dan tali asih bagi karyawan KIM yang rumahnya terdampak banjir.

Kemudian bantuan masyarakat berupa paket sembako untuk ketahanan pangan 18.500 KK di 5 Kelurahan/Desa Ring-1 KIM.