Holiday Goals: Liburan Seru Tanpa Cemas

jpnn.com, BANDUNG - Liburan kerap menjadi cara masyarakat melepas penat sekaligus bentuk apresiasi diri.

Namun, tanpa perencanaan matang, perjalanan yang seharusnya menyenangkan bisa berubah menjadi sumber stres baru, terutama dari sisi finansial.

Menyadari hal itu, bank bjb menghadirkan produk tabungan khusus yang dirancang untuk membantu nasabah merencanakan liburan maupun tujuan finansial lainnya.

Tabungan bjb Tandamata My Goals memungkinkan nasabah mengatur sendiri nominal dan jangka waktu menabung sesuai target yang ingin dicapai.

Produk ini fleksibel dengan setoran harian mulai Rp10.000 serta mingguan atau bulanan mulai Rp100.000. Selain itu, tabungan ini tidak memiliki saldo minimum dan bebas biaya administrasi bulanan.

Melalui aplikasi DIGI bank bjb, nasabah dapat membuka hingga 10 rekening Tandamata My Goals sekaligus. Proses pembukaan rekening juga praktis karena dapat dilakukan setiap hari, termasuk saat hari libur, pada pukul 04.00–20.00 WIB.

Selain untuk liburan, tabungan ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti membeli gadget, perlengkapan olahraga, hingga modal usaha.

Dengan bunga kompetitif 3,5 persen per tahun, bjb Tandamata My Goals diharapkan mampu menjadi solusi perencanaan keuangan yang aman sekaligus menguntungkan.