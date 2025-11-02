Holycat Hadirkan Konsultasi Gratis Bagi Pemilik Kucing di IIPE 2025

Minggu, 02 November 2025 – 12:55 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Para pengunjung Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, memadati stan Holycat untuk berdiskusi dan konsultasi gratis dengan dokter hewan Tian Septian, pada Sabtu (1/11).

Diskusi yang dipandu staf Holycat Faza ini dimanfaatkan para pencinta kucing untuk curhat mengenai hewan kesayangannya.

Dalam diskusi ini, drh Tian menjelaskan salah satu penyakit yang harus diwaspadai pemilik kucing adalah cacingan. Menurut drh Tian, infeksi cacing pada kucing bisa tidak menunjukkan gejala sama sekali jika infeksinya ringan.

Baca Juga: Saat Para Kucing Model Curi Perhatian di Pawshion Show

“Namun infeksi cacing tertentu pada kucing juga bisa sangat parah dan mengancam nyawa si kucing,” ungkap drh Tian.

Selain makanan yang sehat, sambung drh Tian, pemilihan pasir yang berkualitas untuk kotoran kucing juga menjadi penyebab kucing terinfeksi cacingan.

“Seperti pasir yang mengandung debu atau pasir yang tidak diganti, bisa menyebabkan kucing cacingan. Ini juga perlu diperhatikan cat lovers,” beber drh Tian.

Brand Manager Holycat, Aldo Reynaldi menyatakan, kehadiran drh Tian di ajang IIPE 2025 ini demi meyakinkan pelanggan terhadap produk kesehatan, baik obat dan suplemen Holycat.

“Hal ini meningkatkan kredibilitas brand sekaligus membuktikan produk obat atau vitamin kita direkomendasikan dan diawasi para ahli,” imbuh Aldo.