Holywings Group Bangun Vila Limited Edition di Kawasan Premium Bali

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Group, pemain besar di industri gaya hidup dan hiburan, secara resmi melakukan ekspansi strategis ke sektor properti premium dengan memperkenalkan Holywings Collection.

Lini bisnis baru itu memadukan pengalaman hospitality yang eksklusif dengan hunian mewah berkarakter kuat di Pulau Dewata.

Holywings Collection berfokus pada pengembangan destinasi hunian dengan jumlah unit yang sangat terbatas, desain yang matang, serta komitmen terhadap regulasi lingkungan.

"Di tengah isu pembangunan di Bali, kami memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pemilihan lokasi hingga perizinan, telah mematuhi prosedur tata ruang yang berlaku," kata Manajemen Holywings Group dalam pernyataan resminya, Kamis (5/3).

Untuk menghadirkan standar kualitas global, Holywings menggandeng KantorGG, firma arsitektur internasional yang telah merampungkan lebih dari 200 proyek di berbagai negara.

Desain yang diusung mengedepankan pendekatan kontekstual itu menyatukan alam dan arsitektur melalui elemen khas seperti bukaan lebar, courtyard, penggunaan material alami, hingga infinity pool.

Holywings Collection memulai langkahnya dengan dua proyek prestisius yang hanya menawarkan total 12 unit hunian.

Pertama, Djelantik House yang menawarkan hanya empat unit vila eksklusif di kawasan premium Bali.