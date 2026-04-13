Holywings Peduli Buat Program Senam Taichi dan Salurkan Bantuan untuk Warga

jpnn.com, SURABAYA - Holywings Peduli terus berkomitmen mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental melalui aktivitas yang menenangkan dan menyehatkan.

Dalam rangka menyambut Hari Healing Sedunia yang diperingati setiap 27 April, Holywings Peduli menggelar kegiatan senam taichi bersama di Ambyar dan Tembak Langit Surabaya pada Minggu, 12 April 2026.



Lebih dari 150 peserta dari berbagai kalangan yang berasal dari warga kelurahan Embong Kaliasin Surabaya tampak antusias mengikuti gerakan demi gerakan taichi yang dipandu oleh instruktur profesional.

Dengan iringan musik yang menenangkan, suasana di Ambyar Surabaya terasa penuh semangat sekaligus rileks, selaras dengan semangat healing yang menekankan keseimbangan antara tubuh dan pikiran.



Hari Healing Sedunia yang diperingati setiap 27 April menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, relaksasi, serta keseimbangan emosional di tengah aktivitas sehari-hari.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya healing semakin meningkat, terutama di tengah tuntutan pekerjaan dan gaya hidup yang serba cepat.



Sejumlah studi kesehatan menunjukkan bahwa aktivitas seperti taichi, yoga, dan meditasi mampu membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan kualitas tidur, serta menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran.

Oleh karena itu, senam taichi dipilih sebagai kegiatan utama karena gerakannya yang lembut dan teratur, sehingga cocok diikuti oleh berbagai kelompok usia, termasuk lansia.



Selain kegiatan senam Taichi bersama, dalam kesempatan tersebut Holywings Peduli juga menggelar sesi penyerahan bantuan sosial kepada warga Embong Kaliasin.

Bantuan yang diberikan berupa tenda portable dan alat cek kesehatan, yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat serta membantu warga dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungan setempat.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat.



"Melalui momentum Hari Healing Sedunia, kami ingin menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penyerahan bantuan berupa tenda portable dan alat cek kesehatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan warga Embong Kaliasin untuk mendukung kegiatan kesehatan dan sosial di lingkungannya," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Kegiatan tersebut juga mendapat sambutan positif dari para peserta yang merasa senang dapat mengikuti aktivitas sehat sekaligus menyaksikan adanya kepedulian sosial bagi masyarakat sekitar.



Melalui kegiatan senam taichi dan penyaluran bantuan sosial, Holywings Peduli berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.

Momentum Hari Healing Sedunia diharapkan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan dan berbagi kepedulian merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan harmonis. (jpnn)