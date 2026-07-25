Holywings Peduli Gelar Pemeriksaan dan Bagikan Kacamata Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli terus mewujudkan komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Terbaru, komitmen dibuktikan melalui kegiatan sosial bertajuk Pemeriksaan Mata Gratis, Pembagian Kacamata Gratis, dan Edukasi Menjaga Kesehatan Mata yang diadakan di Ambyar Superclub Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (2/8).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan, terutama para lansia dari RW 1 kelurahan Cikini yang membutuhkan pemeriksaan mata dan bantuan kacamata untuk menunjang aktivitas sehari-hari.



Acara diawali dengan pemeriksaan ketajaman penglihatan oleh tenaga profesional, dilanjutkan dengan pembagian kacamata gratis kepada peserta yang telah menjalani pemeriksaan refraksi.

Selain memperoleh kacamata sesuai kebutuhan, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata agar tetap optimal seiring bertambahnya usia.



Dalam sesi seminar kesehatan, peserta diberikan pemahaman mengenai kebiasaan sederhana yang dapat menjaga kesehatan mata, seperti mengonsumsi makanan bergizi yang kaya vitamin A dan antioksidan, membatasi penggunaan gawai secara berlebihan, menjaga pencahayaan saat membaca, hingga pentingnya melakukan pemeriksaan mata secara rutin agar gangguan penglihatan dapat terdeteksi sejak dini.



Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli, Andrew Susanto, mengatakan bahwa kesehatan mata merupakan aspek penting yang sering kali kurang mendapat perhatian, terutama di kalangan masyarakat lanjut usia.



"Melalui program ini kami ingin membantu masyarakat agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Penglihatan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kami berharap bantuan kacamata gratis dan edukasi kesehatan mata ini dapat memberikan manfaat nyata sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan mata," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Sementara itu, Naovalia Ayu Hanifah, A.Md, RO selaku Refraksionis Optisien dari Optik99K menjelaskan bahwa banyak gangguan penglihatan dapat ditangani dengan pemeriksaan rutin dan penggunaan kacamata yang sesuai.



Menurutnya, banyak masyarakat yang baru memeriksakan mata setelah penglihatannya sudah cukup terganggu.

"Padahal, pemeriksaan secara berkala sangat penting untuk mengetahui perubahan fungsi penglihatan sejak awal. Dengan kacamata yang sesuai serta pola hidup sehat, kualitas penglihatan dapat tetap terjaga dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman," jelas Naovalia.



Sebagai bagian dari komitmen Holywings Peduli dalam mendukung fasilitas masyarakat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan serah terima bantuan kepada Warga RW 01 dan RW 05 Kelurahan Cikini.

Bantuan berupa Tempat Memandikan Jenazah, Speaker Portable, Mixer 6 Channel, meja, serta 20 Unit Kursi Lipat dan Alat Cek Kesehatan, yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan masyarakat.



Lurah Cikini, Redy Firmansyah Sukma Perdana, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Holywings Peduli yang tidak hanya berfokus pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan fasilitas umum di wilayahnya.



"Kami mengucapkan terima kasih kepada Holywings Peduli atas kepeduliannya kepada warga Kelurahan Cikini. Program pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para lansia. Bantuan fasilitas yang diberikan juga akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan berbagai kegiatan kemasyarakatan," ujar Redy Firmansyah Sukma Perdana.



Melalui kegiatan ini, Holywings Peduli berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menjaga kesehatan mata sejak dini.

Perusahaan juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program sosial yang memberikan dampak nyata di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan bagi lingkungan sekitar. (jpnn)