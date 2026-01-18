Holywings Peduli Gelar Seminar Superflu Hingga Cek Kesehatan Massal

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli terus menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan melalui penyelenggaraan seminar bertema Superflu yang dirangkaikan dengan kegiatan cek kesehatan massal.

Kegiatan tersebut digelar di Livehouse Kemang bekerjasama dengan Tiger Kemang dan diikuti oleh lebih dari ratusan peserta dari berbagai kalangan khususnya warga dari kelurahan Bangka, Jakarta Selatan.



Seminar kesehatan itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Superflu, yakni infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala yang lebih berat serta berpotensi menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditangani dengan tepat.

Dalam sesi talkshow, dokter yang hadir menjelaskan secara komprehensif mulai dari penyebab, gejala, cara penularan, hingga langkah pencegahan Superflu, termasuk pentingnya menjaga imunitas tubuh dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.



Selain sesi edukasi, Holywings Peduli juga mengadakan cek kesehatan massal yang dapat diikuti oleh 50 peserta yang datang. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar, cek gula darah, kolestrol, asam urat dan pengecekan darah lengkap melalui laboratorium.

Peserta juga dapat berkonsultasi singkat dengan dokter. Program itu diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini sekaligus mendorong kesadaran untuk melakukan tindakan preventif.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pendekatan yang edukatif dan mudah diakses.

Dengan menggabungkan seminar kesehatan dan pemeriksaan langsung, peserta tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga manfaat nyata bagi kesehatannya.



“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dengan meningkatkan pemahaman mengenai penyakit, khususnya yang berkaitan dengan saluran pernapasan, serta mendorong kebiasaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah pencegahan sejak dini," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Para peserta menyambut positif kegiatan tersebut dan mengapresiasi inisiatif Holywings Peduli yang dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya di tengah meningkatnya risiko penyakit pernapasan.

Melalui kegiatan itu, Holywings Peduli berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar, peduli, dan proaktif terhadap kesehatan.



Dalam event Holywings Peduli yang diadakan pada Minggu, 18 Januari 2026 ini juga memberikan hiburan. Hiburan itu berisikan lomba lomba yang bertajuk 'Pesta Rakyat' yang diperuntukkan bagi 100 orang warga lainnya yang datang.



Lomba pertama yakni games lempar bola ke dalam tong berhadiah handphone dan sembako. Dilanjutkan dengan perlombaan estafet gelas, lalu diakhiri dengan perlombaan karaoke.

