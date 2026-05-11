Holywings Peduli Gelar Senam Ergonomik, Ini Manfaatnya Bagi Lansia

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap 29 Mei, Holywings Group melalui program CSR Holywings Peduli mengadakan senam ergonomik yang difokuskan untuk membantu menurunkan kadar asam urat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 17 Mei 2026 di Helens Night Mart Ampera dan diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat lanjut usia yang berasal dari kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan.



Acara senam ergonomik itu merupakan bagian dari komitmen Holywings Peduli dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif seperti asam urat.

Senam ergonomik dipilih karena memiliki gerakan yang ringan, terstruktur, dan efektif dalam membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi kekakuan sendi, serta meningkatkan fleksibilitas tubuh.



Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi gerakan yang dipandu oleh instruktur profesional. Tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik, kegiatan ini juga menjadi sarana interaksi sosial yang positif dan menyenangkan bagi para peserta.



Roida Instruktur senam dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa senam ergonomik sangat direkomendasikan untuk dilakukan secara rutin.

"Senam ergonomik ini dirancang agar aman dan mudah diikuti oleh semua usia, khususnya lansia. Jika dilakukan secara rutin, minimal 2-3 kali dalam seminggu, dapat membantu mengurangi keluhan nyeri sendi serta menjaga kestabilan kadar asam urat,” ungkap Roida.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat.

"Melalui program Holywings Peduli, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat yang langsung dirasakan. Senam ergonomik ini menjadi salah satu upaya kami dalam mendukung gaya hidup sehat, khususnya bagi para lansia,” ujar Andrew Susanto.



Selain kegiatan senam, acara tersebut juga diisi dengan sesi edukasi mengenai pola hidup sehat untuk mencegah peningkatan kadar asam urat, seperti mengatur pola makan rendah purin, menjaga berat badan ideal, serta pentingnya aktivitas fisik secara rutin.



Menambah manfaat kegiatan, Holywings Peduli juga melakukan penyerahan bantuan bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan dan lingkungan.

Bantuan yang diberikan meliputi alat fogging untuk pencegahan penyakit berbasis lingkungan, kursi dan meja untuk fasilitas umum, serta mesin potong rumput guna menjaga kebersihan area sekitar.



Tidak hanya itu, diserahkan pula bantuan beberapa alat cek kesehatan untuk mendukung operasional posyandu dan posbindu, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara berkala.



Melalui rangkaian kegiatan itu, Holywings Peduli berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan bersama, khususnya dalam menyambut Hari Lanjut Usia Nasional. (jpnn)