Holywings Peduli Kembali Gelar Seminar Kesehatan, Cegah Alzheimer Sejak Dini

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli kembali menggelar seminar kesehatan bertajuk 'Kenali dan Cegah Alzheimer Sejak Dini' di Helens Night Mart, Medan, pada Sabtu (6/9).



Seminar tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Alzheimer Sedunia yang jatuh pada 21 September.

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan otak sekaligus mengenalkan lebih jauh tentang penyakit Alzheimer, penyakit degeneratif otak yang menjadi salah satu penyebab utama demensia di kalangan lansia.



Acara menghadirkan narasumber dari kalangan medis, yakni dr.Steven Tandean, Sp.BS yakni dokter Spesialis Bedah Saraf dari Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya Medan yang membahas gejala awal Alzheimer, faktor risiko, serta langkah pencegahan melalui pola hidup sehat, aktivitas fisik teratur, menjaga kesehatan mental, hingga stimulasi otak dengan kegiatan positif.



“Penyakit Alzheimer bukan hanya sekadar lupa. Ini adalah kondisi serius yang memengaruhi kualitas hidup pasien dan keluarganya. Melalui seminar ini, kami ingin membuka wawasan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan otak,” ungkap Dokter Steven Tandean dalam keterangan resmi.



Peringatan Hari Alzheimer Sedunia juga menjadi momentum untuk melihat kondisi Alzheimer di Indonesia.

Berdasarkan data dari Alzheimer Indonesia (ALZI) dan laporan internasional, jumlah penderita Alzheimer terus meningkat. Hal tersebut juga dibahas saat seminar.

Selain sesi edukasi, seminar juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kehadiran masyarakat terlihat cukup antusias, dengan banyak peserta yang aktif bertanya seputar alzheimer.



Salah satu peserta, Siti Rahma (45), yang hadir bersama ibunya, mengaku merasa terbantu dengan adanya seminar tersebut.

"Selama ini saya hanya tahu Alzheimer itu pikun. Tetapi setelah ikut seminar ini, saya jadi paham bahwa penyakit ini jauh lebih serius. Informasi tentang cara perawatan dan dukungan untuk keluarga sangat bermanfaat bagi saya,” ungkapnya.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung program kesehatan masyarakat.



“Kami ingin acara ini memotivasi masyarakat agar lebih rutin menjaga kesehatan dan menjalani gaya hidup sehat. Ini adalah bagian dari komitmen Holywings Peduli untuk mendukung kesehatan masyarakat,” ujar Andrew Susanto.



Dengan adanya seminar tersebut, Holywings Peduli menegaskan komitmennya untuk terus mengadakan kegiatan edukasi kesehatan di berbagai kesempatan, sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Adapun untuk pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukan bagi 50 orang lansia ini, disediakan pemeriksaan cek gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan asam urat.

Medical Check Up dilakukan oleh tim medis dari RS Siloam Dhirga Surya Medan. Selain pemeriksaan, warga dapat berkonsultasi langsung dengan dokter untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang hasil cek kesehatan.



Holywings Peduli yang bekerja sama dengan Helen’s Night Mart Medan juga memberikan hiburan. Hiburan ini berisikan lomba lomba yang bertajuk Pesta Rakyat yang diperuntukkan bagi 100 orang warga lainnya yang datang.

