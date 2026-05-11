Holywings Peduli Laksanakan Seminar Kesehatan Bertema Preeklampsia, Ini Tujuannya

jpnn.com, SEMARANG - Dalam rangka memperingati Hari Preeklampsia Sedunia, Holywings Peduli melalui program tanggung jawab sosial menggelar seminar kesehatan bertema Preeklampsia yang berlangsung di Livehouse Semarang pada 10 Mei 2026.

Acara yang merupakan kerja sama antara Holywings Peduli, Livehouse dan Tiger Semarang itu diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap salah satu komplikasi kehamilan yang masih menjadi penyebab utama kematian ibu di Indonesia.

Preeklampsia merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia dan dunia, menyumbang lebih dari 70.000 kematian ibu serta 500.000 kematian janin setiap tahun.



Seminar tersebut menghadirkan dokter dari Rumah Sakit Siloam Semarang yang memberikan edukasi komprehensif mengenai preeklampsia, mulai dari pengertian, gejala awal, faktor risiko, hingga langkah pencegahan.

Preeklampsia merupakan kondisi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi pada ibu hamil yang dapat berdampak serius bagi ibu dan janin jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

dr. Deviana Ogilve, yang menjadi narasumber dalam seminar ini juga menekankan pentingnya deteksi dini Preeklampsia .

“Preeklampsia seringkali muncul tanpa gejala yang jelas di awal, sehingga pemeriksaan rutin selama kehamilan sangat penting. Dengan deteksi dini, risiko komplikasi bagi ibu dan bayi dapat ditekan secara signifikan,” ungkapnya.

Baca Juga: Vaksinasi Influenza dan Talkshow Kesehatan Ramaikan Kegiatan Holywings Peduli

Menurutnya, pola hidup sehat, kontrol kehamilan teratur, serta pemantauan tekanan darah menjadi kunci utama dalam pencegahan kondisi ini.

Selain sesi edukasi, Holywings Peduli juga menyediakan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang hadir. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta konsultasi kesehatan umum.