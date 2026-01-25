Holywings Peduli Laksanakan Seminar Penyakit Asam Urat Hingga Cek Kesehatan Massal

jpnn.com, MALANG - Holywings Peduli kembali menggelar seminar mengenai Penyakit Asam Urat dan Cek Kesehatan Massal di Helen’s Play Mart Malang pada Minggu, 25 Januari 2026.

Acara tersebut merupakan bentuk komitmen Holywings Peduli dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.



Kegiatan seminar dan cek kesehatan diikuti oleh masyarakat umum dari berbagai kalangan terkhusus dari kelurahan Purwantoro, Malang. Peserta sudah datang dengan antusias sejak pagi karena banyak yang ingin lebih memahami kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan dini.



Asam urat masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi penyakit sendi yang salah satunya dipicu oleh asam urat cukup banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa hingga lanjut usia, terutama pada masyarakat dengan pola makan tinggi purin dan kurang aktivitas fisik.

Kondisi tersebut kerap tidak disadari karena gejalanya sering muncul secara bertahap, sehingga edukasi dan pemeriksaan dini menjadi sangat penting.



Melalui seminar kesehatan itu, peserta mendapatkan edukasi komprehensif mengenai asam urat, mulai dari penyebab, faktor risiko, gejala, hingga cara pencegahan melalui pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup sehat. Seminar disampaikan oleh dokter dan dikemas secara interaktif agar mudah dipahami oleh peserta.



dr. Dedy Pranoto, dari RAHO Club yang menjadi pembicara dalam kegiatan itu menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan rutin.

"Asam urat sering kali baru disadari ketika sudah menimbulkan nyeri hebat pada sendi. Padahal, melalui pemeriksaan sederhana dan perubahan gaya hidup, kondisi ini dapat dikendalikan sejak dini. Edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan sendi mereka,” ungkapdr. Dedy Pranoto dalam keterangan resmi.



Selain seminar, Holywings Peduli juga menyediakan layanan cek kesehatan massal, terdiri dari cek tekanan darah, dula darah, kolestrol, termasuk pemeriksaan asam urat dan pemeriksaan darah lengkap melalui laboratorium.

Layanan itu bertujuan untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal serta mendorong kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang kesehatan.

"Melalui seminar dan cek kesehatan massal ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, khususnya terkait asam urat yang sering dianggap sepele,” beber Andrew Susanto.



Suasana makin meriah dengan adanya berbagai aktivitas hiburan lainnya berupa permainan yang mengajak warga untuk bergerak aktif. Aktivitas itu dirancang untuk mengingatkan warga bahwa gaya hidup sehat juga melibatkan aktivitas fisik, yang merupakan cara penting untuk menjaga kesehatan tubuh.



Kegiatan hiburan berupa aktivitas game lempar bola berhadiah handphone dan sembako, dilanjutkan dengan game estafet pingpong dan acara diakhiri dengan hiburan karaoke. Kegiatan fun games ini bertajuk Pesta Rakyat yang diperuntukkan bagi seluruh warga yang datang.



Melalui kegiatan ini, Holywings Peduli menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan program-program edukatif dan preventif di bidang kesehatan, sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat Never Stop Caring. (jpnn)