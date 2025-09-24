Honda ADV160 Terbaru Mejeng di IMOS 2025, Ada Promo Oli Mesin Hingga 1 Tahun, Gratis

jpnn.com, TANGERANG - PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong Honda ADV160 terbaru pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, 24-28 September 2025.

Motor skuter matik (Skutik) itu bergaya SUV itu menjadia andalan Honda yang terletak di Hall 9-10 ICE.



Sorotan terbaru diarahkan untuk Honda ADV160 yang tampil semakin gagah dengan guratan leg shield baru.

Model SUV penjelajah itu semakin membanggakan dengan kecanggihan varian Honda RoadSync yang memberi pengalaman konektivitas digital aman saat berkendara, lengkap dengan panel meter TFT 5 inci-nya.

USB Type-C hadir di semua tipe membuatnya semakin fleksibel untuk perjalanan ke mana saja.

Pada tipe Honda Roadsync, diberikan warna baru SUV Brown dengan velg berwarna burnt titanium layaknya SUV premium.



Sebagai bentuk layanan purna jual terbaik bagi konsumen, setiap pembelian Honda ADV160 mulai 8 September hingga akhir tahun ini akan mendapatkan gratis oli mesin kualitas tinggi SPX2 hingga 1 tahun atau setara dengan 3 kali perawatan berkala.

Ada juga gratis biaya jasa perawatan selama 1 tahun sesuai dengan standar Kartu Perawatan Berkala (KPB) sepeda motor Honda.

Program ini dihadirkan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan lebih bagi konsumen dalam menikmati performa optimal Honda ADV160.



Selain Honda ADV150, AHM juga mememarkan model Fashion dengan gaya kalcer, seperti Stylo 160 warna baru, Matte Blue yang menawan, New Honda Scoopy, hingga Honda Genio.

Kombinasi warna dan striping baru CRF150L pun akan menjadi magnet tersendiri bagi pecinta sepeda motor off road.