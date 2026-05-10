Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Honda Angkat Bendera Putih di Pasar Korsel

Minggu, 10 Mei 2026 – 06:11 WIB
Honda Angkat Bendera Putih di Pasar Korsel - JPNN.COM
Ilustrasi logo Honda. Foto: Honda

jpnn.com - Langkah Honda Motor Co., Ltd. menghentikan penjualan mobil baru di Korea Selatan menjadi sinyal keras ketatnya persaingan industri otomotif global.

Setelah bertahun-tahun mencoba bertahan di Negeri Ginseng, pabrikan asal Jepang itu akhirnya memilih angkat bendera putih.

Melalui anak usahanya, Honda Korea Co., Ltd., Honda memastikan penjualan mobil baru di Korea Selatan akan dihentikan mulai akhir tahun ini.

Baca Juga:

Keputusan tersebut diumumkan perusahaan setelah mempertimbangkan perubahan pasar otomotif yang terus bergerak cepat, baik secara global maupun domestik di Korea Selatan.

Dalam pernyataan resminya, Honda menyebut keputusan itu diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing bisnis jangka menengah dan panjang.

Artinya, perusahaan memilih mengalihkan fokus serta sumber daya ke pasar dan lini bisnis yang dianggap lebih potensial.

Baca Juga:

Pasar otomotif Korea Selatan sendiri memang dikenal tidak mudah ditembus merek asing.

Dominasi produsen lokal seperti Hyundai Motor Company dan Kia Corporation membuat persaingan makin berat, terlebih di tengah percepatan tren elektrifikasi kendaraan.

Langkah Honda Motor Co., Ltd. menghentikan penjualan mobil baru di Korea Selatan menjadi sinyal keras ketatnya persaingan industri otomotif global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Honda  honda korea  penjualan Honda 
BERITA HONDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp