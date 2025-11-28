Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Honda BeAT Deluxe Vs Supra X 125: Mana yang Lebih Ideal untuk Ojol?

Jumat, 28 November 2025 – 19:52 WIB
Honda BeAT Deluxe Vs Supra X 125: Mana yang Lebih Ideal untuk Ojol? - JPNN.COM
Honda Supra X 125 dengan warna baru golden matte black. ilustrasi. Foto: AHM

jpnn.com, JAKARTA - Memilih motor yang paling efisien untuk dipakai bekerja menjadi keputusan paling penting, terlebih kendaraan tersebut digunakan untuk bekerja seperti ojek online (Ojol)

Dua model yang sering dipertimbangkan para pengemudi adalah Honda BeAT Deluxe dan Honda Supra X 125.

Keduanya dikenal irit, bandel, dan perawatannya mudah. Namun, kebutuhan setiap pengemudi tentu tidak sama.

Baca Juga:

Lalu, mana yang lebih cocok untuk penggunaan harian yang intens?

Efisiensi Bahan Bakar dan Karakter Mesin

BeAT Deluxe menawarkan mesin 110cc dengan konsumsi bahan bakar yang irit sesuai ciri khas motor matik entry-level Honda.

Mesin eSP-nya cukup responsif untuk stop and go, terutama ketika banyak berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

Baca Juga:

Sementara itu, Supra X 125 hadir dengan mesin 125 cc memiliki karakter lebih ngisi di putaran bawah hingga menengah.

Efisiensi bensinnya juga sama hematnya, bahkan sering menjadi andalan pengemudi jarak jauh yang butuh motor stabil dan tidak terlalu boros saat digunakan seharian.

Dua model yang sering dipertimbangkan para pengemudi adalah Honda BeAT Deluxe dan Honda Supra X 125. Mana yang lebih ideal?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Honda BeAt  Honda Supra X 125  Ojol  motor bebek 
BERITA HONDA BEAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp