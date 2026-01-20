Honda Brio Satya dengan Transmisi CVT Resmi Dirilis, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) menghadirkan varian Brio Satya S CVT untuk pasar di Indonesia.

Kehadiran mobil itu untuk memperluas pasar di segmen mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC)

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor mengatakan varian baru ini dirancang untuk menjawab meningkatnya minat konsumen terhadap transmisi otomatis, sekaligus menghadirkan teknologi CVT Honda yang lebih terjangkau.

“Melalui varian ini, kami menghadirkan kemudahan berkendara dengan transmisi otomatis yang tetap efisien dan terjangkau,” ungkap Yusak Billy dalam siaran persnya, Selasa (20/1).

Honda Brio Satya dengan teknologi CVT diharapkan bisa memberikan kemudahan berkendara harian.

Hal ini memungkinkan lebih banyak konsumen LCGC kini merasakan standar kenyamanan serta karakter berkendara khas Honda yang halus, responsif, dan mudah dikendalikan, termasuk bagi konsumen yang sebelumnya terbiasa menggunakan transmisi manual.

Varian baru ini memberikan akselerasi lebih halus tanpa perpindahan gigi konvensional, sehingga menghasilkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman sekaligus tetap menyenangkan.

Sistem CVT Honda juga dirancang untuk mendukung efisiensi bahan bakar dan keandalan penggunaan jangka panjang, sesuai dengan karakter konsumen LCGC yang mengutamakan kemudahan, durabilitas, dan biaya kepemilikan yang efisien.