Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Honda Brio Satya dengan Transmisi CVT Resmi Dirilis, Sebegini Harganya

Selasa, 20 Januari 2026 – 13:42 WIB
Honda Brio Satya dengan Transmisi CVT Resmi Dirilis, Sebegini Harganya - JPNN.COM
Honda Brio Satya. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) menghadirkan varian Brio Satya S CVT untuk pasar di Indonesia.

Kehadiran mobil itu untuk memperluas pasar di segmen mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC)

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor mengatakan varian baru ini dirancang untuk menjawab meningkatnya minat konsumen terhadap transmisi otomatis, sekaligus menghadirkan teknologi CVT Honda yang lebih terjangkau.

Baca Juga:

“Melalui varian ini, kami menghadirkan kemudahan berkendara dengan transmisi otomatis yang tetap efisien dan terjangkau,” ungkap Yusak Billy dalam siaran persnya, Selasa (20/1).

Honda Brio Satya dengan teknologi CVT diharapkan bisa memberikan kemudahan berkendara harian.

Hal ini memungkinkan lebih banyak konsumen LCGC kini merasakan standar kenyamanan serta karakter berkendara khas Honda yang halus, responsif, dan mudah dikendalikan, termasuk bagi konsumen yang sebelumnya terbiasa menggunakan transmisi manual.

Baca Juga:

Varian baru ini memberikan akselerasi lebih halus tanpa perpindahan gigi konvensional, sehingga menghasilkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman sekaligus tetap menyenangkan.

Sistem CVT Honda juga dirancang untuk mendukung efisiensi bahan bakar dan keandalan penggunaan jangka panjang, sesuai dengan karakter konsumen LCGC yang mengutamakan kemudahan, durabilitas, dan biaya kepemilikan yang efisien.

Jakarta – PT Honda Prospect Motor (HPM) menghadirkan varian Brio Satya S CVT untuk pasar di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Honda Brio Satya  transmisi CVT  HPM  Harga Brio Satya 
BERITA HONDA BRIO SATYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp