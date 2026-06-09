Honda CB1000F 2026: Nostalgia dalam Sentuhan Berbeda

Selasa, 09 Juni 2026 – 08:45 WIB

jpnn.com - Honda kembali memainkan nostalgia lewat kehadiran CB1000F model 2026 untuk pasar Amerika Serikat.

Motor bergaya naked bike itu tampil dengan desain yang mengingatkan pada keluarga CB legendaris dari akhir 1970-an, tetapi dibekali performa dan teknologi kekinian.

Dengan hargamulai USD10.599 atau sekitar Rp190 jutaan, CB1000F diposisikan sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibanding Kawasaki Z900RS ABS.

Honda CB1000F terbaru menghadirkan banyak sentuhan klasik.

Desain tangki, lekuk bodi, hingga grafisnya terinspirasi dari CB750F 1979 dan CB900F.

Wajah retro CB1000F tidak lantas tampak minim penyempurnaan teknis.

Karakter berkendaranya diklaim makin nyaman untuk penggunaan harian.

Motor mengusung mesin DOHC empat silinder segaris 1.000 cc yang berasal dari keluarga CBR1000RR generasi 2017.