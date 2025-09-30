Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Honda CB350C Edisi Khusus, Pilihan Baru Motor Retro Kelas Menengah

Selasa, 30 September 2025 – 14:38 WIB
HMSI merilis Honda CB350C Edisi Khusus di India. Foto: honda

jpnn.com - Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) meluncurkan Honda CB350C Edisi Khusus, sehingga memperluas pilihan bikers untuk motor menengah.

Presiden & CEO Honda Motorcycle & Scooter India Tsutsumu Otani, mengatakan warisan CB selalu mewakili desain abadi, kinerja yang disempurnakan, dan hubungan emosional yang kuat dengan pengendara lintas generasi.

“Dengan diperkenalkannya CB350C Edisi Khusus yang baru, kami tidak hanya memperkuat portofolio sepeda motor ukuran menengah kami, tetapi juga menciptakan identitas baru yang beresonansi dengan pelanggan klasik saat ini."

"Kami yakin bahwa avatar baru ini akan makin meningkatkan kebanggaan kepemilikan bagi pelanggan kami,” kata Tsutsumu Otani.

Honda telah mengubah nama CB350 menjadi CB350C, ini memperkuat identitasnya di antara para penggemar sepeda motor klasik.

Identitas baru bisa dilihat dari stiker khusus di bagian tangki bahan bakar Honda CB350C.

Selain itu, grafik baru di seluruh tangki, spatbor depan dan belakang guna meningkatkan daya tarik motor.

Aura retro ditonjolkan melalui sentuhan tambahan seperti pegangan belakang berlapis krom dan pilihan jok hitam atau coklat.

