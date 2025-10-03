Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Honda CUV e dengan Livery Khusus Tampil Eksklusif di MotoGP Indonesia

Jumat, 03 Oktober 2025 – 16:48 WIB
Honda CUV e dengan Livery Khusus Tampil Eksklusif di MotoGP Indonesia - JPNN.COM
Motor listrik Honda CUV e: dengan livery khusus. Foto: ahm

jpnn.com, MANDALIKA - PT. Astra Honda Motor (AHM) memperluas dukungan mobilitas ramah lingkungan di ajang MotoGP Indonesia 2025, (3-5/10).

Tahun ini, AHM menghadirkan 10 unit motor listrik Honda CUV e: yang digunakan sebagai paddock bike untuk tim Honda di Sirkuit Mandalika, NTB.

Dari total 10 unit yang dihadirkan, enam di antaranya tampil dengan livery khusus yang merepresentasikan semangat balap Honda.

Baca Juga:

Dua unit hadir dengan balutan warna khas tim HRC Castrol MotoGP bersama nomor #36 Joan Mir dan #10 Luca Marini.

Balutan livery tim MotoGP pada Honda CUV e: juga dihadirkan melalui satu unit dengan hijau-putih-merah khas Castrol Honda LCR #5 Johann Zarco, serta satu unit merah-putih khas Idemitsu Honda Team Asia #35 Somkiat Chantra.

Empat unit lainnya tampil elegan dengan warna standar, mendukung mobilitas kru di area paddock.

Baca Juga:

"Kami hadirkan karya anak bangsa, Honda CUV e: dengan livery spesial ini untuk mendukung perhelatan akbar balapan kelas dunia tahun ini."

"Manfaatnya tidak hanya sebagai kendaraan operasional, tetapi juga untuk memberikan pengalaman berbeda dalam suasana balap kelas dunia di Tanah Air," kata GM Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin di Mataram, Jumat (3/10).

PT. Astra Honda Motor (AHM) memperluas dukungan mobilitas ramah lingkungan di MotoGP Indonesia 2025, dengan menghadirkan 10 motor listrik Honda CUV e:

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Honda CUV e:  Honda CUV e: MotoGP Indonesia  Honda CUV e Livery khusus  MotoGP Indonesia  motor listrik Honda 
BERITA HONDA CUV E: LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp