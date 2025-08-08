Honda dan Pokemon Memamerkan Motor Sang Naga Petarung di Suzuka

Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:04 WIB

jpnn.com - Honda Jepang memamerkan proyek terbarunya sebuah motor "sang naga petarung" bernama Honda Koraidon.

Motor yang terinspirasi dari karakter anime Pokemon Scarlet itu mengaspal di Sirkuit Suzuka, pada ajang Suzuka 8 Hours.

Honda Jepang membagikan video singkat Honda Koraidon saat berjalan di trek Sirkuit Suzuka.

Baca Juga: Kemunculan Calon Honda CB1000F SE Mencuri Perhatian

Pada video itu, Koraidon melaju dengan empat kakinya menuju garis finis Suzuka 8 Hours.

Honda Koraidon dijalankan untuk pertama kalinya di ajang balap tersebut pada Minggu (3/8) setelah dipajang dua hari sebelumnya.

Honda membuat motor Koraidon setelah melihat popularitas karakter gim "Pokemon Scarlet" yang dirilis pada 2022 tersebut.

Baca Juga: Honda PCX 160 dan Stylo Bikin AHM Tersenyum Selama GIIAS 2025

Pada awal tahun ini, di bawah pengawasan The Pokemon Company, Honda mengumumkan Proyek Honda Koraidon untuk mewujudkan monster tersebut ke dunia nyata.

Meskipun baru diumumkan pada 2025, Honda sudah mengerjakan proyek tersebut sejak Agustus 2024, melibatkan karyawan mereka dari divisi Operasi Produk Sepeda Motor dan Daya serta divisi Riset Inovatif Mutu Tinggi.