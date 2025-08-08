Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Honda dan Pokemon Memamerkan Motor Sang Naga Petarung di Suzuka

Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:04 WIB
Honda dan Pokemon Memamerkan Motor Sang Naga Petarung di Suzuka - JPNN.COM
Honda Koraidon di Sirkuit Suzuka, Jepang. Foto: tangkapanlayar X HondaJP

jpnn.com - Honda Jepang memamerkan proyek terbarunya sebuah motor "sang naga petarung" bernama Honda Koraidon.

Motor yang terinspirasi dari karakter anime Pokemon Scarlet itu mengaspal di Sirkuit Suzuka, pada ajang Suzuka 8 Hours.

Honda Jepang membagikan video singkat Honda Koraidon saat berjalan di trek Sirkuit Suzuka.

Pada video itu, Koraidon melaju dengan empat kakinya menuju garis finis Suzuka 8 Hours.

Honda Koraidon dijalankan untuk pertama kalinya di ajang balap tersebut pada Minggu (3/8) setelah dipajang dua hari sebelumnya.

Honda membuat motor Koraidon setelah melihat popularitas karakter gim "Pokemon Scarlet" yang dirilis pada 2022 tersebut.

Pada awal tahun ini, di bawah pengawasan The Pokemon Company, Honda mengumumkan Proyek Honda Koraidon untuk mewujudkan monster tersebut ke dunia nyata.

Meskipun baru diumumkan pada 2025, Honda sudah mengerjakan proyek tersebut sejak Agustus 2024, melibatkan karyawan mereka dari divisi Operasi Produk Sepeda Motor dan Daya serta divisi Riset Inovatif Mutu Tinggi.

