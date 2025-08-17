Honda Digugat Oleh Konsumen Gegara Mesin Bermasalah

Minggu, 17 Agustus 2025 – 22:31 WIB

jpnn.com - Honda di Amerika Serikat menghadapi gugatan baru perihal masalah serius pada mesin bensin 1,5 liter dan 2,0 liter empat silinder.

Gugatan itu menilai kedua mesin tersebut tidak mampu menahan tekanan kompresi tinggi dan panas.

Alhasil, mesin berisiko mengalami overheat, kegagalan head gasket, hingga kerusakan permanen yang berbiaya mahal.

Salah satu tuduhan utama ialah head gasket yang mudah retak. Jika terjadi, cairan pendingin bisa tergenang di sekitar kepala silinder.

Kekurangan cairan pendingin, menurut dokumen pengadilan, dapat membuat mesin overheat, macet, bahkan dalam kasus ekstrem terbakar.

Pemilik mobil juga dilaporkan melihat asap putih keluar dari knalpot, indikasi bahwa cairan pendingin merembes ke piston lalu terbakar.

Masalah lain yang diungkap ialah kemungkinan cairan pendingin bercampur dengan oli mesin, yang dapat menyebabkan korosi pada komponen internal.

Para penggugat mengeklaim Honda menolak memperbaiki atau mengganti mesin i-VTEC yang terdampak, bahkan ketika mobil masih dalam masa garansi.