JPNN.com - Otomotif - Motor

Honda Forza 750 Dapat Sentuhan Khusus dari H2C, Harga Rp 200 Jutaan

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Honda Forza 750 Dapat Sentuhan Khusus dari H2C, Harga Rp 200 Jutaan
Honda Forza 750 edisi khusus H2C. Foto: honda

jpnn.com - Honda meluncurkan Honda Forza 750 Custom Special Edition yang mendapat sentuhan khusus dari H2C.

Mengusung konsep Beyond the Sport Tourer, Forza 750 hadir dengan pilihan yang lrbih eksklusif.

Sebanyak delapan item aksesori buatan H2C yang disematkan guna meningkatkan estetika maupun fungsionalitas skutik premiun tersebut.

Aksesori H2C meliputi pelindung angin (windshield) lebih tinggi untuk perlindungan ekstra, pijakan kaki aluminium kokoh, dan penutup tangat tangki minyak rem untuk memberikan sentuhan detail mewah.

Selain itu, Honda juga menyematkan rak belakang SHAD yang dirancang khusus untuk menopang top box berkapasitas 59 liter.

Di sektor jantung pacu, New Honda Forza 750 Custom Special Edition tetap mengandalkan mesin 2 silinder, OHC, 4-katup, berkapasitas 750 cc.

Mesin dikombinasikan dengan teknologi transmisi Dual Clutch Transmision (DCT).

Mendukung berbagai kondisi jalan dan preferensi berkendara, Forza 750 dilengkapi empat mode berkendara, yakni Standard, Rain, Sport, dan User.



