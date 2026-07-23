Honda Hadapi Masa Sulit, Penjualan Anjlok Nyaris 60 Persen dalam 4 Tahun

jpnn.com, TIONGKOK - Honda memutuskan untuk tetap bertahan di pasar otomotif China meski penjualan kendaraannya anjlok hingga 60 persen dalam empat tahun terakhir.

Kendati begitu, jenama otomotif asal Jepang itu terus memperpanjang kerja sama usaha patungannya dengan Guangzhou Automobile Group (GAC) selama 10 tahun.

Itu dilakukan sebagai upaya mempertahankan eksistensinya di pasar otomotif terbesar dunia.

CarsCoops, pada Rabu (21/7) waktu setempat melaporkan, kerja sama Honda dan GAC yang telah berjalan sejak 1999 itu akan berlanjut hingga 2028.

Keputusan tersebut diumumkan di tengah persaingan yang semakin ketat, terutama dari produsen kendaraan listrik lokal China menawarkan teknologi canggih dengan harga kompetitif.

Selama lebih dari dua dekade berkolaborasi, Honda dan GAC memproduksi sekaligus menjual lebih dari 11 juta kendaraan di China.

Baca Juga: Penjualan Honda Mulai Bayangi Toyota

Namun, capaian tersebut kini dibayangi penurunan penjualan yang cukup tajam.

Pada 2020, Honda mampu membukukan penjualan sekitar 1,62 juta unit di China melalui dua perusahaan patungannya, yakni GAC Honda dan Dongfeng Honda.