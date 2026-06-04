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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Honda HR-V, CR-V, Civic hingga Accord Bermasalah pada Sensor Airbag

Kamis, 04 Juni 2026 – 06:28 WIB
Honda HR-V, CR-V, Civic hingga Accord Bermasalah pada Sensor Airbag - JPNN.COM
Ilustrasi Honda CR-V Hybrid. Foto: Honda

jpnn.com - Honda kembali diterpa masalah. Hampir 100 ribu unit mobil dari berbagai model terpaksa harus ditarik dari peredaran (recall).

Total sebanyak 98.892 kendaraan masuk dalam program recall, karena masalah pada sensor airbag penumpang depan.

Jika sensor mengalami kerusakan, airbag depan maupun airbag lutut penumpang berpotensi mengembang secara tidak semestinya.

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Kondisi itu dinilai berisiko, terutama apabila kursi depan ditempati bayi dalam kursi khusus anak, anak-anak, atau penumpang bertubuh kecil.

Berdasarkan dokumen yang diajukan ke National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), sumber masalah berasal dari kapasitor pada papan sirkuit sensor berat penumpang.

Komponen tersebut dapat retak dan mengalami korsleting internal ketika terpapar kelembapan.

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Model yang terdampak cukup beragam, mulai dari Acura TLX, RDX, dan MDX hingga sejumlah model Honda seperti Ridgeline, Pilot, Passport, Odyssey, Insight, HR-V, CR-V, Fit, Civic, dan Accord.

Kendaraan yang masuk dalam daftar recall berasal dari tahun model 2016 hingga 2026.

Honda kembali diterpa masalah. Hampir 100 ribu unit mobil dari berbagai model terpaksa harus ditarik dari peredaran (recall).

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TAGS   Honda CR-V  Honda HR-V  Honda Civic  Recall Honda 
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