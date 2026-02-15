Close Banner Apps JPNN.com
Honda Masih Terseok Menjelang MotoGP 2026, Luca Marini Ungkap Penyebab Utamanya

Minggu, 15 Februari 2026 – 18:12 WIB
Pembalap Honda Luca Marini di MotoGP. Foto: Repsol Honda

jpnn.com - Pembalap Honda Luca Marini secara terbuka mengulas faktor yang membuat timnya masih tertinggal menjelang bergulirnya MotoGP 2026.

Seri pembuka MotoGP 2026 akan berlangsung di Thailand, tetapi performa Honda sejauh ini dinilai belum cukup menjanjikan untuk kembali bersaing di barisan terdepan.

Hasil tes pramusim di Sepang menjadi gambaran bahwa perjuangan tim asal Jepang itu masih panjang.

Dalam kombinasi waktu tes tiga hari di Malaysia, Honda hanya menempati posisi kelima.

Marini menilai salah satu penyebab utama keterpurukan Honda berakar dari pendekatan teknis di masa lalu.

Dia menyebut Honda terlalu lama menggantungkan perkembangan motor pada kemampuan luar biasa satu pembalap, yakni Marc Marquez.

"Pada masa itu Honda terlalu bergantung pada kemampuan luar biasa Marc Marquez."

"Keunggulan bakatnya kerap menutupi kekurangan motor, sehingga arah pengembangan teknis tim justru berjalan kurang tepat," ucap Marini dilansir Motosan.

