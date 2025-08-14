Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Honda Merilis Teaser Mesin Motor V3 Supercharged, Ini Alasan Pengembangannya

Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:01 WIB
Honda Merilis Teaser Mesin Motor V3 Supercharged, Ini Alasan Pengembangannya - JPNN.COM
Tampilan prototipe Honda V3 Supercharged. Foto: honda

jpnn.com - Honda merilis video teaser dari proyek mesin forced induction, Honda V3 supercharged elektrik.

Teknologi yang pertama kali mereka perkenalkan di EICMA 2024.

Video menayangkan suasana di dalam ruang pengembangan (R&D), di mana para insinyur Honda berdiskusi di sekitar prototipe yang masih diselimuti misteri.

Baca Juga:

Belum banyak data yang diungkap jelas, kecuali meteran daya dengan garis merah pada 17.000 rpm.

Angka itu tentunya merujuk pada mesin sportbike atau bertenaga tinggi.

Keunggulan utama mesin tersebut terletak pada supercharger yang sepenuhnya dikontrol secara elektronik.

Baca Juga:

Berbeda dengan supercharger mekanis atau konvensional, sistem elektronik mampu mengatur kompresi udara masuk secara presisi di semua rentang putaran mesin.

Secara desain juga memungkinkan bobot komponen terkonsentrasi di bagian tengah motor untuk meningkatkan keseimbangan, sekaligus menghilangkan kebutuhan intercooler besar.

Honda merilis video teaser dari proyek mesin forced induction, Honda V3 supercharged elektrik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Honda  Honda V3 Supercharged  motor honda  mesin motor Honda 
BERITA HONDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp