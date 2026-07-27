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JPNN.com - Otomotif - Motor

Honda NX500 Resmi Masuk Pasar Indonesia, Harganya Mengejutkan

Senin, 27 Juli 2026 – 17:39 WIB
Honda NX500 Resmi Masuk Pasar Indonesia, Harganya Mengejutkan - JPNN.COM
Astra Honda Motor (AHM) mulai memasarkan secara perdana New NX500 untuk konsumen di Indonesia. Foto: AHM

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) mulai memasarkan secara perdana New NX500 untuk konsumen di Indonesia.

Big bike adventure touring Honda terbaru itu akan membuka babak baru bagi pencinta petualangan di Indonesia.

President Director AHM, Yuichi Shimizu mengatakan New NX500 memadukan karakter adventure dengan teknologi terbaru untuk memberikan pengalaman berkendara tanpa batas bagi pecinta motor adventure.

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"New NX500 kami hadirkan untuk memenuhi kebutuhan para pencinta motor adventure touring yang terus berkembang di Indonesia," ungkap Yuichi, Senin (27/7).

Honda NX500 memadukan siluet adventure dengan permukaan bodi yang lebar dan proporsional, sehingga memberikan kesan kokoh dan tetap lincah digunakan di berbagai kondisi jalan.

Desain lampu depan LED mempertegas identitas premium sekaligus meningkatkan visibilitas saat berkendara.

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Sisi teknologi dan fitur yang disematkan siap untuk meningkatkan pengalaman berkendara yang belum pernah dirasakan pengguna big bike adventure sebelumnya. 

"Perpaduan desain Daily Crossover, teknologi Honda E-Clutch, Honda RoadSync, serta berbagai fitur modern kami optimistis dapat memberikan pengalaman berkendara yang semakin nyaman dan menyenangkan di berbagai kondisi perjalanan," ungkapnya.

Astra Honda Motor (AHM) mulai memasarkan secara perdana New NX500 untuk konsumen di Indonesia.

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TAGS   Honda NX500  harga Honda NX500  AHM  motor adventure  Berita Otomotif  otomotif 

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