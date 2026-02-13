Honda PCX160 Warna Baru Dijual Paling Murah Rp 37,9 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) memperluas pilihan warna baru Honda PCX160 di Jakarta.

Warna baru Phenomenal Blue dan Phenomenal Green tersedia untuk Honda PCX 160 tipe ABS, serta warna Signature Brown untuk tipe Honda Roadsync.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan penampilan baru Honda PCX160 makin mewah dan berkelas, yang dipadukan dengan performa bertenaga serta beragam fitur canggih.

"Pilihan warna mewah terbaru Honda PCX160 yang dilengkapi berbagai fitur canggih terbaik dapat memberikan pengalaman berkendara makin menyenangkan dan membanggakan,” kata Octa.

Warna-warna baru yang dihadirkan untuk PCX160, kata dia, makin mempertegas kesan berkelas dan memperkuat rasa percaya diri penggunanya, terlebih dukungan fitur teknologi canggih.

Dari segi performa, PCX160 masih mengandalkan mesin 160 cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), berpendingin cairan, serta teknologi minim gesekan dan performa tinggi.

Model tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW pada rentang 8.500 rpm dengan torsi puncak yang mencapai 14,7 Nm pada 6.500 rpm.

Varian tertingginya, Honda PCX160 RoadSync diklaim dapat memberikan pengalaman berkendara premium, canggih, berkelas dan juga nyaman untuk digunakan di berbagai kondisi jalan.