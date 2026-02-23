Honda Revo 2026 Punya Tampilan Baru, Desain Lebih Sporty

jpnn.com - Distributor resmi Honda di Malaysia, Boon Siew Honda baru sama melakukan penyegaran pada motor bebek legendaris, yakni Dash 125 atau Revo.

Meski dirilis di Malaysia, Honda Dash merupakan kembaran dari Honda Revo yang dijual di Indonesia.

Motor tersebut merupakan pembaruan secara visual yang hanya berfokus pada warna dan grafis baru.

Desain dan mesin pada motor itu masih dipertahankan basis lama yang sudah teruji.

Dari sisi tampilan, desain Honda Dash 125 masih mempertahankan karakteristik sporty.

Motor itu memiliki desain kompak, lampu depan halogen, spatbor depan-belakang bergaya minimalis, dan jok proposional untuk kenyamanan berkendara bagi pengendara dan penumpang.

Motor tersebut ditawarkan dalam empat pilihan warga dan dua gaya grafis.

Warna perak, birum dan putih mengusung gaya sporty modern dengan kesan energik.