Honda Stylo 160 Arjuno Mejeng di Mooneyes Yokohama Hot Rod Custom Show 2025 Jepang

Selasa, 07 Oktober 2025 – 14:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Melalui program Honda Dream Ride Project (HDRP) 2025, motor hasil modifikasi terpilih tampil di ajang modifikasi dunia Mooneyes Yokohama Hot Rod Custom Show 2025, yang akan digelar pada 7 Desember 2025 di Jepang.

Karya yang terpilih merupakan hasil kolaborasi antara tiga juara nasional Honda Modif Contest (HMC) 2024 dan para builder papan atas.

Mereka memodifikasi skutik premium Honda Stylo160 dengan sentuhan modern retro yang mengekspresikan gaya hidup berkendara masa kini.

Dari tiga karya yang ditampilkan di Kustomfest Yogyakarta pada 4–5 Oktober, satu karya milik Vulla Hendrata terpilih oleh juri internasional untuk mewakili Indonesia di Jepang.

Vulla, yang juga juara HMC 2024 kategori Free for All (FFA), mengusung konsep Neo Boardtracker yang unik dan futuristik.

Proses penilaian dilakukan langsung oleh para juri ternama dari Jepang, yakni Kaichiro Kurosu (Cherry’s Company), Masayuki Sugihara (Luck MC), dan Yuichi Yoshizawa (Custom Works Zon).

Mereka juga mewakili Mooneyes Jepang dalam menyeleksi peserta yang layak tampil di ajang dunia tersebut.

Vulla mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas terpilihnya karya miliknya.