JPNN.com - Otomotif - Motor

Honda U-Be, Motor listrik Berpedal dengan Bodi Ringkas

Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:18 WIB
Honda U-Be. Foto: wuyanghonda

jpnn.com - Wuyang-Honda baru saja meluncurkan motor listrik berpedal dengan bodi ringkas yaitu Honda U-Be.

Motor listrik tersebut mengusung konsep “sederhana dan praktis” untuk menjawab kebutuhan mobilitas perkotaan.

Dimensi Honda U-Be sangat ringkas, dengan panjang 1.695 mm, lebar 650 mm, dan tinggi 1.035 mm.

Desainnya simpel dengan sentuhan modern melalui penggunaan sistem pencahayaan full LED.

Panel speedometer LCD menampilkan informasi lengkap seperti kecepatan, level baterai, dan jarak tempuh.

Motor mengusung jok tunggal dan spatbor belakang panjang untuk melindungi pengendara dari cipratan air saat hujan.

Struktur rangka baja underbone yang kuat dan ringan dipadukan dengan pelek alloy 10 inci serta ban tubeless.

Tenaganya berasal dari motor listrik 350W dengan dua pilihan kecepatan maksimal 25 km/jam dan 40 km/jam.

