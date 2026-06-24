Honda Vario Evo 160 Resmi Mengaspal: Evolusi di Setiap Sisi

Rabu, 24 Juni 2026 – 11:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) resmi memperkenalkan New Honda Vario Evo 160 sebagai generasi terbaru skutik 160 cc andalannya.

Tak sekadar berganti nama, model anyar membawa sejumlah evolusi pada desain, performa, hingga fitur yang ditujukan menjawab kebutuhan mobilitas generasi muda.

Vario Evo 160 tampil dengan karakter yang lebih agresif dan modern.

Perubahan paling mencolok terlihat pada desain bodi depan dan samping yang menggabungkan garis-garis tajam dengan lekukan aerodinamis.

Penyegaran juga hadir melalui pilihan warna baru.

Varian CBS dan CBS Nitro dibekali kombinasi warna dan striping yang lebih atraktif, sementara tipe ABS mengusung konsep single tone dengan emblem 3D.

Tak hanya tampilan, AHM juga menyentuh sektor performa.

Skutik mengandalkan mesin 160 cc 4 katup eSP+ berpendingin cairan dengan racikan terbaru.