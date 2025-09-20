Honda WN7 Diklaim Setara Motor Bensin 600cc

Sabtu, 20 September 2025 – 19:50 WIB

jpnn.com - Honda baru saja meluncurkan motor listrik bergaya naked streetfighter, Honda WN7, di Eropa.

Honda WN7 merupakan versi produksi dari model konsep Honda EV Fun yang sebelumnya mejeng di ajang EICMA 2024.

Dibekali baterai lithium-ion yang mampu menempuh jarak lebih dari 130 km sekali isi daya penuh, Honda WN7 diklaim nyaman buat harian atau touring.

Secara tampilan, Honda WN7 diracik dengan sentuhan desain agresif dan futuristik. Bersih tanpa banyak ornamen.

Honda WN7 dilengkapi layar TFT 5 inci yang sudah mendukung konektivitas smartphone melalui aplikasi Honda RoadSync.

Pengendara bisa mengakses navigasi, data perjalanan, hingga notifikasi langsung dari panel instrumen.

Honda mengeklaim performa WN7 setara motor bensin 600cc dengan torsi yang melimpah.

Motor listrik Honda itu juga dilengkapi pengisian cepat, standar CCS2 yang memungkinkan baterai terisi 20 persen hingga 80 persen hanya dalam waktu 30 menit.