JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Honest Card dan Bank INA Rilis Honest Savings, Tabungan Digital Terintegrasi Kredit

Minggu, 19 Oktober 2025 – 19:49 WIB
Honest Card menggandeng PT Bank INA Perdana Tbk (Bank INA), Binadigital meluncurkan produk terbaru, Honest Savings di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi finansial (fintech) yang berfokus pada akses kredit, Honest Card menggandeng layanan perbankan digital dari PT. Bank INA Perdana Tbk (Bank INA), Binadigital meluncurkan produk terbaru, Honest Savings.

Peluncuran Honest Savings menandai inovasi layanan finansial yang menggabungkan kemudahan menabung dengan akses kredit yang lebih luas.

Produk tersebut diklaim sebagai tabungan kerja sama digital pertama di Indonesia yang memiliki koneksi langsung dengan penggunaan kartu kredit.

Langkah strategis itu dinilai penting dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tanah air.

Co-Founder Honest dan President Commissioner PT. Honest Financial Technologies, Will Ongkowidjaja mengungkapkan inovasi bertujuan menciptakan pengalaman finansial yang lebih menyeluruh.

Di mana, kebiasaan menabung dan membangun rekam jejak kredit dapat berjalan berdampingan.

“Honest telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun akses kredit yang lebih adil melalui produk kartu kredit kami."

"Hari ini, kami melangkah lebih jauh dengan meluncurkan Honest Savings, yang didukung oleh Bank INA, sebagai langkah penting dalam melanjutkan misi kami,” kata Will di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

