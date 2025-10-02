Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Honest Tingkatkan Pendanaan Ekuitas Menjadi USD 100 Juta

Kamis, 02 Oktober 2025 – 17:30 WIB
Honest Tingkatkan Pendanaan Ekuitas Menjadi USD 100 Juta - JPNN.COM
Honest tingkatkan pendanaan ekuitas menjadi USD 100 juta. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Honest, penerbit kartu kredit dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia telah menyelesaikan babak pendanaan yang mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) yang dipimpin oleh Orico.

Dengan pendanaan ini, total pendanaan ekuitas yang diraih Honest kini mencapai USD 100 juta.

Babak pendanaan ini kembali diikuti sejumlah investor yang sebelumnya telah berpartisipasi, yakni XYZ Venture Capital, SV Pacific Ventures, dan Village Global, serta partisipasi baru dari investor terkemuka asal Amerika Serikat termasuk Gilgamesh Ventures. Selain itu, Honest juga memperoleh fasilitas pinjaman USD 40 juta dari Mizuho Bank.

Baca Juga:

Di Indonesia, hanya 3 persen masyarakat yang memiliki kartu kredit. Untuk itu, Honest memperluas akses kredit bagi jutaan konsumen.

Dengan modal yang baru diperoleh tersebut, Honest akan memperluas produk utama Honest Card ke segmen kartu kredit untuk nasabah perusahaan dan kartu kredit co-branded, terinspirasi dari Nubank, Ramp, dan Imprint di Amerika, namun, dirancang khusus untuk Asia.

Honest dapat meluncurkan kartu kredit co-branded hanya dalam hitungan minggu dan menyetujui lebih dari 90% pemohon kartu kredit.

Baca Juga:

Di sisi lain, peluncuran kartu kredit co-branded lewat bank-bank konvensional di Indonesia sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan hanya menyetujui kurang dari 5%.

"Pasar kartu kredit Indonesia memiliki potensi masif dan Honest siap memimpin pertumbuhan ini dengan pendekatan inovatif. Kami gembira mendukung Hones sebagai mitra strategis jangka panjang, serta membantu perjalanan Honest untuk menjadi pemimpin pasar dan merombak jasa keuangan bagi jutaan orang Indonesia," kata Makoto Umemiya, President & Representative Director, Orico.

Di Indonesia hanya tiga persen masyarakat yang memiliki kartu kredit. Untuk itu, Honest memperluas akses kredit bagi jutaan konsumen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Honest  kartu kredit  honest card  Orico 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp