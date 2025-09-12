Hong Kong Open 2025: Misi Besar Alwi Farhan Setelah Memukul Jagoan China

Jumat, 12 September 2025 – 05:33 WIB

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan tampil gemilang di babak kedua Hong Kong Open 2025.

Pemain kelahiran Surakarta itu menyingkirkan unggulan kedelapan asal China Weng Hong Yang lewat pertarungan tiga game yang menegangkan.

Alwi menang rubber game dengan skor 22-20, 12-21, 21-11 di Hong Kong Coliseum, Kamis (11/9/2025).

Revans dari Weng Hong Yang

Kemenangan ini terasa makin spesial karena menjadi ajang revans setelah sebelumnya Alwi kalah dari Weng di Malaysia Masters 2025, Mei lalu.

"Syukur Alhamdulillah, pertandingan sangat tidak mudah dari awal game pertama, kedua, dan ketiga saya selalu kehilangan start."

"Namun, dengan strategi dan bantuan pelatih, saya bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan diakhiri dengan kemenangan," ungkap Alwi setelah laga.

Misi Besar Alwi Farhan

Bagi Alwi, kemenangan ini bukan sekadar balas dendam. Pemuda 20 tahun itu menegaskan masih memiliki tugas besar untuk mengangkat kembali pamor sektor tunggal putra Indonesia di kancah dunia.

"Senang bisa revans, tetapi masih banyak tugas yang saya emban. Saya ingin menunjukan bahwa sektor tunggal putra Indonesia patut diperhitungkan."