JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hong Kong Open 2025: Wakil Indonesia Berguguran, Sisakan 3 Wakil di Perempat Final

Kamis, 11 September 2025 – 22:58 WIB
Pasangan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil saat berlaga pada ajang Hong Kong Open 2025 di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Kamis (11/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Indonesia hanya mampu menempatkan tiga wakil di perempat final turnamen Hong Kong Open 2025.

Tiga wakil tersisa yaitu Alwi Farhan (tunggal putra),  Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahan (ganda putra), serta Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (ganda campuran).

Alwi di luar dugaan membuat kejutan setelah mengatasi tunggal putra China Weng Hong Yang lewat pertarungan ketat 22-20, 12-21, 21-11 di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Kamis (11/9/2025).

Hasil ini membuat pemain binaan PB Exist itu akan jumpa pebulu tangkis Taiwan Chou Tien Chen di delapan besar.

Dari sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani mampu mengalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 20-22, 21-18, 21-17.

Namun, kegemilangan Sabar/Reza tidak diikuti oleh  Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana yang harus bertekuk lutut melawan ganda putra China Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 12-21, 22-20.

Dari sektor ganda campuran, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil juga membuat kejutan dengan mengalahkan pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 21-17, 18-21, 21-13.

Sementara itu, hasil minor diraih Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

