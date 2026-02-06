HONNE Merayakan Satu Dekade

jpnn.com, INGGRIS - Duo pop alternatif asal Inggris, HONNE tengah merayakan satu dekade perjalanan karier.

Momen tersebut ditandai dengan peluncuran 'HONNE - 10', sebuah album perayaan yang menghadirkan kembali lagu-lagu favorit penggemar dalam versi yang lebih intim.

Berisi 12 lagu, album tersebut menengok materi dari dua album pertama HONNE, kini dibawakan dalam aransemen minimalis yang memberi ruang lebih luas pada lirik dan emosi, dua elemen yang telah menjadi benang merah musik selama 10 tahun terakhir.

"Kami sudah lama menyimpan proyek ini dan akhirnya senang sekali kini sudah bisa kami bagikan. Untuk menandai 10 tahun HONNE, kami kembali ke lagu-lagu yang menjadi awal segalanya dari karier, dan merekam ulang versi akustik stripped-back dari dua album pertama kami. Menghabiskan waktu bersama lagu-lagu ini lagi mengingatkan kami kenapa Honne dimulai, dan kenapa musik ini masih sangat berarti bagi kami," ungkap HONNE.



Sejak merilis lagu perdana Warm on a Cold Night, perjalanan HONNE berkembang jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan.

Berawal dari sesi rekaman larut malam di London, lagu tersebut menjadi pintu pembuka menuju karier ke ranah global global, membawa HONNE ke berbagai belahan dunia, tur yang terjual habis, serta basis penggemar internasional yang terus tumbuh.

“Warm on a Cold Night membawa kami ke perjalanan yang luar biasa. Bukan hanya karena kami bisa mewujudkan mimpi kami untuk bisa berpetualang ke tempat-tempat yang hanya bisa kami impikan dulu, tapi kami juga melihat bagaimana lagu-lagu ini memberi rasa nyaman bagi banyak orang," jelas grup beranggotakan Andy Clutterbuck dan James Hatcher itu.

Perayaan satu dekade tersebut dibuka dengan perilisan Warm on a Cold Night (10 Years), versi rekaman ulang dari single debut HONNE yang kini sudah dapat didengarkan.

“Lagu ini sejak awal terasa jazzy dan bernuansa larut malam bagi kami, jadi kami benar-benar menekankan perasaan itu di versi terbaru ini. Dan ya, sebuah suara yang familiar kembali hadir yaitu teman lama kami, Tommy Inglethorpe," ucapnya.