JPNN.com - Teknologi - Gadget

Honor Berkomitmen Akan Hadirkan Lebih Banyak Perangkat Berbasis AI di RI

Selasa, 09 Desember 2025 – 00:19 WIB
Teaser Honor V40. Foto: MySmartPrice

jpnn.com, JAKARTA - Honor akan memberikan gebrakan baru di industri smartphone seusai mereka comeback di pasar Indonesia.

Satu hal yang terlihat jelas sejak kehadirannya di tanah air, Honor langsung meluncurkan produk anyar yang dibekali teknolohgi mutakhir.

Kehadiran produk itu menandai awal dari komitmen jangka panjang untuk melayani pasar Indonesia.

Honor tidak hanya kembali dengan produk smartphone biasa. Pada MWC 2025, perusahaan mengumumkan evolusi dirinya dari sekadar pembuat smartphone menjadi perusahaan ekosistem AI yang menghubungkan smartphone, tablet, wearable, hingga solusi interkonektivitas.

"Ini adalah perubahan fundamental dalam strategi bisnis," kata Justin Li, President of Honor South Pacific dalam siaran persnya, Senin (8/12).

Dia menjelaskan Honor akan terus menghadirkan berbagai perangkat berbasis AI yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, fitur AI yang dikembangkan bukan hanya canggih, tetapi mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari pengguna.

Dia menjelaskan beberapa fitur unggulan yang sudah tersedia bagi pengguna Indonesia antara lain Magic Portal, AI Eraser 2.0, AI Cutout dan AI Outpainting, hingga AI Translate.

Honor akan terus menghadirkan berbagai perangkat berbasis AI yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

