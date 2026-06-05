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JPNN.com - Teknologi - Gadget

Honor Bocorkan Kinerja Sensor Kamera Robot Phone untuk Pengambilan Video, Simak

Jumat, 05 Juni 2026 – 09:30 WIB
Honor Bocorkan Kinerja Sensor Kamera Robot Phone untuk Pengambilan Video, Simak - JPNN.COM
Honor Robot Phone. (ANTARA/Honor)

jpnn.com - HONOR mulai membocorkan detail mengenai ponsel terbaru yang pertama kali diperkenalkan pada ajang Mobile World Congress (MWC) 2026, yakni Robot Phone.

Dilansir dari Gizmochina pada Rabu (3/6) waktu setempat, Honor menyebut Robot Phone dirancang sebagai smartphone khusus untuk pembuatan video.

Berbeda dari ponsel konvensional, ponsel itu dibekali sistem kamera gimbal tiga sumbu yang ditempatkan di bagian atas ponsel.

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Kamera gimbal Robot Phone itu memiliki sensor 200 megapiksel yang dapat berputar ke depan maupun ke belakang sesuai kebutuhan pengambilan gambar.

Untuk meningkatkan kemampuan pencitraan, Honor juga menggandeng perusahaan teknologi perfilman ARRI yang dikenal luas di industri film profesional.

Kolaborasi tersebut menghadirkan sejumlah fitur, seperti pelacakan subjek berbasis kecerdasan buatan (AI), pengambilan gambar cerdas, pergerakan kamera otomatis, hingga alat penyuntingan video berbasis AI.

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Salah satu keunggulan dari perangkat ini adalah aspek ketahanannya mengingat penggunaan kamera yang dapat bergerak.

Honor mengeklaim Robot Phone memiliki ketahanan terhadap benturan yang setara dengan ponsel flagship besutannya.

Honor menyebut Robot Phone dirancang sebagai smartphone khusus untuk pembuatan video.

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TAGS   Honor Robot Phone  Video  Kamera Robot Phone  Kecerdasan buatan 
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