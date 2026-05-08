Honor Dikabarkan Sedang Mengembangkan Ponsel dengan Baterai 1.200 mAh

Jumat, 08 Mei 2026 – 06:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tren ponsel tipis dan ringan, Honor justru disebut sedang menyiapkan perangkat dengan baterai jumbo. Kapasitasnya dikabarkan tembus 12.000 mAh.

Honor saat ini mengembangkan empat model ponsel baru, termasuk perangkat dengan baterai 12.000 mAh dan model lain yang memakai desain dual-cell berkapasitas 10.000 mAh.

Jika rumor itu benar, ponsel dengan baterai 12.000 mAh tersebut berpotensi menjadi standar baru di segmen smartphone arus utama.

Sementara itu, teknologi dual-cell 10.000 mAh yang sedang digarap disebut bisa menjadi yang pertama di industri.

Konsep dual-cell sendiri dinilai memberi beberapa keuntungan, terutama dalam menjaga suhu perangkat tetap stabil sekaligus meningkatkan efisiensi pengisian daya.

Dengan pendekatan itu, Honor diyakini bisa menghadirkan fast charging hingga 120W, tanpa membuat perangkat cepat panas meski memakai baterai berkapasitas besar.

Sampai sekarang belum ada nama resmi produk yang diungkap. Namun, sejumlah rumor mengaitkan dengan lini Honor X80, Honor Power 3, hingga seri WIN 2.

Honor terlihat serius menggarap ponsel dengan daya tahan baterai ekstrem.