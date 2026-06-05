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JPNN.com - Teknologi - Gadget

Honor Robot Phone Bawa Kamera 200 MP & Teknologi Terbaru, Siap Tantang HP Flagship

Rabu, 29 Juli 2026 – 00:11 WIB
Honor Robot Phone Bawa Kamera 200 MP & Teknologi Terbaru, Siap Tantang HP Flagship - JPNN.COM
Honor Robot Phone. (ANTARA/Honor)

jpnn.com - Honor tengah mengembangkan smartphone Robot Phone yang dijadwalkan dirilis pada 12 Agustus 2026.

Namun, menjelang debutnya, Honor membocorkan spesifikasi dalam ajang teknologi pencitraan yang diadakan di Hengdian, Zhejiang, China.

Honor mengatakan Robot Phone akan didukung sensor kamera besar dan chip pencitraan baru pada perangkat tersebut.

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Kehadiran sensor kamera berukuran besar di Robot Phone itu untuk menjadi modal kuat Honor dalam bersaing dengan rivalnya yang sudah terlebih dahulu di pasar.

Menurut siaran Gizmochina pada Selasa, Honor Robot Phone dibekali tiga kamera belakang, termasuk kamera utama 200 megapiksel dengan sensor berukuran 1/1,28 inci dan bukaan lensa f/1.6 yang dipasang pada sistem gimbal tiga sumbu.

Kamera tersebut dipadukan dengan kamera ultra-wide 50 megapiksel serta telefoto periskop 200 megapiksel.

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Kemampuan pencitraan Honor Robot Phone didukung oleh chip kamera Honor Yuguang H1 yang dipadukan dengan motor gimbal berbobot 2,6 gram.

Menurut Honor, motor tersebut memiliki ukuran 65 persen lebih kecil, sedangkan kepadatan torsi 35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan motor gimbal yang umum digunakan saat ini.

Honor mengatakan Robot Phone akan didukung sensor kamera besar dan chip pencitraan baru pada perangkat tersebut.

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TAGS   Honor Robot Phone  hp flagship  chip kamera  gimbal  Hp Honor 
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