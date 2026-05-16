Honor Siapkan Robot Phone dengan Kamera Gimbal, Siap Guncang Pasar Smartphone

Sabtu, 16 Mei 2026 – 16:12 WIB
Ilustrasi ponsel Honor. Foto: honor

jpnn.com, TIONGKOK - Honor akan muluncurkan smartphone Robot Phone yang dijadwalkan pada kuartal ketiga 2026 di China.

Kehadiran Honor Robot Phone itu dikonformasi langsung oleh perusahaan dalam acara Cannes China Night. Dalam acara tersebut, Honor memamerkan kemampuan pencitraan ponsel tersebut kepada para tamu undangan.

Dilansir dari GSM Arena pada Kamis (15/5) waktu setempat, Honor menyebut Robot Phone akan menjadi perangkat pertama yang memanfaatkan teknologi pencitraan dari ARRI, produsen kamera sinema profesional yang banyak digunakan dalam industri film.

Kerja sama Honor dan ARRI sendiri diumumkan pada Maret lalu.

Salah satu fitur utama yang diunggulkan pada Robot Phone adalah sistem gimbal 4DoF atau four degrees of freedom yang dirancang untuk meningkatkan stabilisasi video dan pengalaman perekaman bergerak.

Adapun konsep “robot” merujuk pada kamera gimbal yang dapat bergerak menyerupai kepala manusia atau robot.

Kamera gimbal itu disebut mirip dengan DJI Osmo Pocket 3, tetapi terintegrasi langsung ke dalam bodi ponsel.

Kamera itu juga diklaim mampu merespons objek yang dilihatnya secara dinamis, serta akan didukung berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan (AI).

TAGS   Honor Robot Phone  kamera gimbal  DJI Osmo Pocket  Kecerdasan buatan 

