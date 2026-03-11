Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sulteng

Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Jangan Resah, Ada Kabar Baik

Rabu, 11 Maret 2026 – 04:29 WIB
Honorer gagal PPPK Paruh Waktu diminta jangan resah . Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PALU – Masih ada pegawai berstatus honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Beredar kabar yang menyebutkan para honorer itu tidak akan mendapat gaji lagi, sehingga memantik mereka untuk berencana menggelar aksi unjuk rasa.

Pihak Pemprov Sulteng membantah kabar tersebut dan memastikan tenaga honorer tetap dibayar pada 2026.

“Adik-adik honorer di lingkungan Pemprov Sulteng tidak usah takut dan tidak perlu resah. Insyaallah semuanya akan dibayarkan. Saat ini prosesnya sedang berjalan,” kata Wakil Gubernur Sulteng Reny A Lamadjido di Palu, Selasa (10/3).

Penegasan itu disampaikan Wagub Reny menanggapi kabar yang beredar di media sosial dan rencana aksi unjuk rasa terkait kabar rumors gaji honorer tidak akan dibayarkan pemerintah daerah.

Reny memastikan informasi tersebut tidak benar dan para tenaga honorer diminta untuk tidak merasa khawatir.

Pemerintah daerah, kata dia, tetap memastikan hak para tenaga honorer akan dipenuhi sesuai dengan mekanisme yang sedang berjalan.

Wagub Reny menjelaskan tenaga honorer yang tetap akan menerima pembayaran ialah mereka yang telah lama bekerja di lingkungan Pemprov Sulteng. Namun, belum lulus dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berikut ini kabar baik bagi honorer tersisa, yakni non-ASN yang gagal terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer  PNS 
