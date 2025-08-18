Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Bukan soal Gaji, tetapi Kepastian Status

Senin, 18 Agustus 2025 – 05:37 WIB
Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Bukan soal Gaji, tetapi Kepastian Status - JPNN.COM
Jadwal pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu berakhir 20 Agustus 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, mengusulkan ratusan guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Usulan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu sebagai langkah antisipasi kekurangan tenaga pengajar di Kota Malang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana menyebut rata-rata ada 20 guru yang pensiun setiap bulan.

Baca Juga:

Jika tidak diantisipasi, keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa terganggu.

"Per bulan itu yang pensiun sekitar 20 orang, kalau dirangkap terus, kan tidak mungkin efektif. Kami masih ada guru honorer, hampir 200-an orang dan nanti dimasukkan ke PPPK paruh waktu," kata Suwarjana, dikutip dari Antara.

Sebanyak 200-an guru honorer itu merupakan non-ASN yang sebelumnya telah mengikuti seleksi CASN 2024, tetapi tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi.

Baca Juga:

"Jadi ini yang kemarin tidak lulus CASN," ujarnya.

Karena itu, kata Suwarjana, ketersediaan sumber daya tenaga pendidikan yang ada akan dimaksimalkan, sehingga tidak menimbulkan persoalan pada keberlangsungan sistem pendidikan di Kota Malang.

Perlu diketahui bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu bukan soal gaji, tetapi tentang kepastian status.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer  guru honorer 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp