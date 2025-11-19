Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Honorer Non-database BKN Diminta Siapkan Dokumen termasuk SK Asli

Rabu, 19 November 2025 – 05:01 WIB
Honorer Non-database BKN Diminta Siapkan Dokumen termasuk SK Asli - JPNN.COM
Honorer non-database BKN menolak PHK, minta diangkat jadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - DOMPU – Ratusan honorer non-database BKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi dengan tuntutan diakomodir dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Senin (17/11).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa yang menamakan diri Aliansi Honorer Dompu itu berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu.

Koordinator aksi, Hamduillahi, menegaskan pihaknya menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer setelah pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:

Dia mengatakan honorer non-database BKN di Dompu selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam pelayanan pemerintahan, sehingga layak diangkat menjadi ASN.

"Kami meminta Bupati memperjuangkan tambahan kuota PPPK Paruh Waktu dan memastikan honorer non-database tidak dirumahkan seperti yang terjadi di Lombok Barat," ujarnya.

Mereka berharap pemerintah merevisi SE Menpan RB Nomor B/3832/M/SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025 agar honorer non-database, termasuk yang gagal CPNS, tidak memenuhi syarat, maupun tidak ikut tes dapat masuk skema PPPK Paruh Waktu. Mereka juga menolak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga:

"Kami meminta Pemkab Dompu memperjuangkan nasib kami langsung ke Kemenpan RB," cetusnya.

Merespons tuntutan demonstrans, DPRD Kabupaten Dompu menegaskan siap mengawal aspirasi dan memperjuangkan nasib honorer non-database BKN ke pemerintah pusat.

Para honorer non-database BKN yang menuntut diangkat jadi PPPK Paruh Waktu diminta menyiapkan dokumen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer  honorer non-database BKN  BKN  PPPK  PPPK Paruh Waktu 
BERITA HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp