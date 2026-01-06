Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Honorer Nondatabase tak Lulus PPPK Paruh Waktu Bakal Diberi Pelatihan

Selasa, 06 Januari 2026 – 17:57 WIB
Honorer Nondatabase tak Lulus PPPK Paruh Waktu Bakal Diberi Pelatihan - JPNN.COM
Sekda Lombok Tengah, Provinsi NTB Lalu Firman Wijaya. ANTARA/Akhyar Rosidi

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Tenaga honorer nondatabase atau tidak lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu 2025 di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bakal diberikan pelatihan.

Pemkab Lombok Tengah telah menyiapkan pelatihan bagi honorer nondatabase atau tak lulus jadi PPPK paruh waktu 2025 itu di Balai Latihan Kerja (BLK) Praya.

"Solusi bagi mereka yang tidak lulus menjadi PPPK paruh waktu atau nondatabase bisa mengikuti pelatihan di BLK Praya," kata Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah, Selasa (6/1).

Baca Juga:

Adapun pendaftaran pelatihan kerja di BLK Praya itu dibuka mulai 6 Januari 2026.

Sebanyak 13 jenis pelatihan telah disiapkan bagi para eks tenaga honorer yang tidak diperpanjang masa kerjanya di 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Jenis pelatihan yang bisa diikuti mulai dari barista, las, menjahit, servis motor, teknisi HP, tenaga terapis spa, perawatan refleksi, dan satpam serta keahlian lainnya.

Baca Juga:

"Pelatihan ini gratis bagi siapa saja yang ikut. Mereka bisa mengikuti pelatihan sesuai dengan kemampuannya," katanya.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang di dalamnya melarang rekrutmen.

Honorer nondatabase atau yang gagal lulus PPPK paruh waktu di Lombok Tengah bakal diberikan pelatihan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer gagal PPPK  PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer nondatabase  honorer  Lombok Tengah  pelatihan 
BERITA HONORER GAGAL PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp